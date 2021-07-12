Новости – Люди
Люди
Определился чемпион Евро-2020
12 июля, 2021 00:55
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Лондоне завершился чемпионат Европы по футболу.
Сборная Италии второй раз в истории стала чемпионом. Команда в серии пенальти обыграла сборную Англии.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти итальянская сборная оказалась сильнее соперников - 3:2.
Впервые итальянцы выиграли турнир в 1968 году.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку