«Оправдание геноцида»: в Риге арестовали развернувшего на улице флаг РФ латвийца
В Латвии арестовали молодого парня, развернувшего флаг РФ у монумента Освободителям Риги.
Поначалу сотрудники правоохранительных органов не могли придумать, за что задерживать латвийца, но потом сообразили и вменили ему «оправдание геноцида». По словам матери юноши, его заключили в следственный изолятор. Известно, что арест произошел еще 10 мая.
В нижней палате российского парламента, узнав о случившемся, тут же захотели выдать молодому мужчине гражданство РФ, чтобы за его права было легче бороться.
Посол РФ в Латвии Михаил Ванин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что юноша учится в одном из российских колледжей и собирается в будущем продолжать обучение в нашей стране.
«Будем оказывать возможную в этой ситуации правовую и дипломатическую помощь», - цитирует Ванина Sputnik Ближнее зарубежье.