Оппозиция сначала подставила Устинова, а теперь использует его как сакральную жертву

Он считает, что сегодня мы можем наблюдать, как оппозиция на теме этого приговора пытается изменить реальную картину происходящего. Кто-то даже выставляет преступника чуть ли не святым. При этом никто из них не говорит, что Устинов провоцировал стражей порядка и сопротивлялся им, даже нанес одному из силовиков физическую травму, после которой тот 20 дней лежал в госпитале.

Предводителям оппозиции необходимо выставить Устинова как жертву «кровавого режима», хотя по факту они же его и подставили.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время незаконной акции протеста 3 августа на Пушкинской площади. В заключении указано, что Устинов выкрикивал лозунги и был задержан сотрудниками Нацгвардии. Во время задержания он проявил активное сопротивление и вывихнул сотруднику ОМОНа Александру Лягину плечо.

Клинцевич отметил, что во всех странах за применение насилие к стражам порядка любой получит немалый срок. Основная задача полиции – охранять закон, и если его нарушил, то будь любезен ответить. Устинов в свою очередь сделал все, чтобы спровоцировать силовиков и перешел все грани. Теперь он за это отвечает, хоть и не признает своей вины.

В рассказах о деле Устинова российские либеральные СМИ вместе с коллегами с Запада намеренно преуменьшают доводы обвинения, выставляя провокатора жертвой. Иностранные издания уже традиционно для себя пытаются подменить правду ложью и манипулировать таким образом сознанием людей. Целью этой манипуляции является вырабатывание неприязни общества к российскому правительству и полиции.

Сенатор заключил, что никто не отрицает, что в России есть проблемы. Более того, руководство страны их не скрывает и старается исправить ситуацию. Это не что-то из ряда вон выходящее, это нормальный процесс функционирования государства. Оппозиция же вместе с западными кураторами искусственно раздувают любую проблему с целью вывести людей на протесты. Однако мало кто понимает, что затем эти люди будут торговать страной направо и налево, забыв о том, что нужно простым гражданам.

Приговор Павлу Устинову – хороший урок для тех, кто пытается дестабилизировать обстановку в стране. Если Устинов осмелится вновь нарушить закон, то как рецидивист получит еще больше. Именно таким образом можно показать, что покушение на сотрудников правопорядка чревато. И так во всем мире. Нельзя угрожать человеку в форме при исполнении им служебных обязанностей. Нельзя угрожать его близким. Это тот закон, который должен и будет исполняться в будущем, резюмировал сенатор.