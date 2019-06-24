Оппозиция раскритиковала провокацию Навального и Соболь с атакой нечистотами

Очередную дикую выходку во имя пиара наблюдали вчера жители Москвы. Алексей Навальный продолжает удивлять общественность своей изощрённой логикой. Вчера кубы для сбора подписей в поддержку кандидатки на выборы в Мосгордуму Любови Соболь были облиты нечистотами. И на кого же поспешил возложить вину за произошедшее господин Навальный? Звучит странно, но на правительство Москвы. Оно якобы затравило бедную Соболь провокациями, чтобы заставить прекратить предвыборную гонку.

Данная логика поражает даже тех, кто вроде как, находится с господином Навальным по одну сторону баррикад. Очень едко и точно разобрал произошедшее описал либеральный журналист Антон Красовский в своём Telegram-канале. По словам Антона, провокаторы с фекалиями сделали всё возможное, чтобы общественность могла убедиться в их принадлежности к «Единой России» - они не начинали действо, пока не было полной уверенности, что камеры на кубе включены.

По мнению Навального, все дружно и сразу должны были понять – это же дело рук мэрии, нужно в срочном порядке поддержать оскорблённую до глубины души Соболь. И сомнений, откуда «растут ноги» у данного перформанса, ни у кого не возникнет.

Алексей просчитался. Все, кто хоть немного в курсе последних потуг Соболь и Навального в пиар, моментально поняли, кто автор выходки и смеются до слёз.

Ещё один представитель либеральной молодёжи, журналистка Леся Рябцева, высказывается о происходящем ещё более категорично и жёстко:

Избирательная кампания Соболь стремительно расползается по швам, чтобы её «заштопать» в ход идут всё более нелепые и жалкие попытки. Нелепые – потому как в штабе Навального судорожно пытаются придумать, как заставить общественность поверить в то, что мэрии Москвы заняться больше нечем, кроме как закидывать фекалиями малоизвестных кандидатов. Жалкие, потому как, что может вызвать, кроме жалости, закидывание отходами жизнедеятельности собственных соратников ради пиара?

Резюмируя, можно сказать – давно у Навального не было таких быстрых и фееричных пиар-провалов. Раскусили его моментально, Рунет пестрит саркастичными заметками на этот счёт: