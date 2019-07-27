Оппозиция подставляет под удар активистов, провоцируя беспорядки на незаконных митингах в Москве

Так называемые «независимые кандидаты» подставили под удар обычных москвичей, уговорив их выйти на митинг в центре столицы.

Бывшие кандидаты в МГД готовы на любые приемы, чтобы спровоцировать беспорядки на несанкционированном митинге. Горожанам приходится беспокоиться о своей безопасности, поскольку на прошлых акциях подстрекатели и провокаторы поджигали дымовые шашки, а также использовали детей.

Глава ГУ МВД Олег Баранов ранее заявил, что ведомство будет действовать строго в рамках буквы закона. Любые попытки устроить общественные беспорядки будут своевременно остановлены. На данный момент правоохранители уже задержали пятерых профессиональных провокаторов, которые намеренно старались мешать обеспечению безопасности жителей столицы.

Представители оппозиция вновь доказала, что конструктивному диалогу они предпочитают митинги и дебош.