Оппозиция оказалась не готова к сбору подписей
Оппозиция оказалась не готова к сбору подписей

Почему некоторые политики недоплачивают сборщикам подписей

Совсем скоро стартует сбор подписей для выдвижения в МГД. Буквально за 3 недели кандидатам предстоит собрать 5-6 тысяч подписей, в зависимости от выбранного ими избирательного округа. Почти все оппозиционные кандидаты уверяют, что собрать такое количество подписей в обозначенные сроки нереально и необходимо снизить фильтр.

Однако, вспоминая историю Максима Каца на выборах 2014 года, где с помощью волонтеров тот собрал необходимое число подписей, понимаем, что проблема кроется в чем-то другом. Возможно, «независимые» кандидаты слишком увлечены полюбившейся игрой "Ты спойлер мне! Нет, это ты спойлер мне! Нет, это вы все мои спойлеры!" и только изображают бурную деятельность по сбору подписей.

С другой стороны, есть вполне объективные причины, почему эта простая процедура может быть усложнена. И причины эти - финансовые.

В среднем, в Москве хорошая подпись стоит около 500 рублей. Столько, например, платил Дмитрий Гудков на своей кампании в ГД в 2016 году. Но сегодняшние кандидаты в МГД предлагают гораздо меньше. Так, кандидатки от Каца Дарья Беседина и Анастасия Брюханова будут платить по 250 рублей, “Список Навального” — 200 рублей, кандидаты Команды Гудкова платят всего 120 рублей за подпись, меньше всего приходится на Яблоко — всего 100 рублей за подпись.

На деле, если ты хочешь собрать много хороших, правильных, настоящих подписей реально существующих людей, тебе нужны реально существующие, хорошие и правильные сборщики, которые будут знать, что делать и работать (именно работать, а не праздно шататься с пачкой бумаги) и в грозу, и в жару. Одномоментно найти большое количество подобных специалистов (да, да, именно специалистов) сложно. И еще им нужно платить, и желательно хорошо. Если, конечно, вы не хотите обойтись толпой студентов за оплату проезда и шаурмы.

Сейчас получается, что оппозиционные кандидаты будут платить за подпись как минимум вдвое ниже рынка. А в некоторых случаях и в пять раз. Собрать нужное количество при таких расценках - физически нереально. Впрочем, реально собрать попытаются лишь некоторые.

Среди них Илья Яшин, который может рассчитывать на ресурсы ФБК Навального и на помощь волонтёров Милова, Соболь и Жданова. Дмитрий Гудков, который выдвинулся в 5 округе, в значительной части совпадающим с 206 избирательным округом на ГД, где он уже вёл свою кампанию. И люди Ходорковского: Александр Соловьев, баллотирующийся по 3 избирательному, и Юлия Галямина - 9 округ.

Остальные уже готовятся после окончания подписных кампаний устроить плач Ярославны “злые власти губят наши политические карьеры”, прикрывая свою жадность своим бесстыдством. Ведь вкладывать в избирательную кампанию только слова гораздо дешевле, чем вкладываться и словами, и делами, и средствами.

Теги:
События: общество
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