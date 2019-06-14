Оппозиция готовится к провалу сбора подписей на выборах в МГД
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Оппозиция готовится к провалу сбора подписей на выборах в МГД

В социальных сетях оппозиционных кандидатов сейчас разгораются нешуточные страсти

8 сентября 2019 года в Единый день голосования в 45 избирательных округах Москвы состоятся выборы в Московскую городскую Думу. Кандидаты, выдвинутые партиями, представленными в Государственной думе (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Гражданская платформа, Родина), от сбора подписей избирателей освобождены. Остальным же придется в ближайшие три недели собрать подписи 3 % от всех избирателей округа (от 4500 до 5500).

Из-за этих пресловутых цифр в социальных сетях оппозиционных кандидатов сейчас разгораются нешуточные страсти.

Бывший муниципальный депутат Максим Кац, участвовавший в выборах в Мосгордуму-2014, обвинил в манипуляциях общественным мнением Леонида Волкова, помощника Алексея Навального, который под названием «Команда Навального» выдвинул на Выборы-2019 аж 5 кандидатов.

Леонид Волков опубликовал на своем сайте объемную статью, в которой перечислил причины, по которым оппозиционные независимые кандидаты не смогут собрать необходимое для выдвижения количество подписей. И написал, что на прошлых выборах в Мосгордуму ни один оппозиционный кандидат этого сделать не смог.

Кац, пробившись сквозь поток сочувственных комментариев, рассказал, что он тогда всё же смог собрать подписи и наглядно показал, как это нужно делать.

Проанализировав опыт успешных в плане сбора подписей избирательных кампаний оппозиционных кандидатов (М. Кац, М. Баронова) и учитывая, что кандидаты Навального практически никому из избирателей неизвестны, можно сделать следующие выводы:

Для того, чтобы собрать необходимое количество подписей в округе нужно 150-200 сборщиков, со стоимостью «хорошей» подписи ~ 500 рублей.

У оппозиционных кандидатов желающих собирать за них подписи гораздо меньше.

Например, в 35-м округе у В. Милова их чуть больше 30,

В 43-м у скандально известной Л. Соболь работает до 60 человек;

Одиозный Илья Яшин сумел набрать в ряды сборщиков лишь 15-20 человек.

Типичная же ставка за подпись для кандидатов Навального – 200 рублей.

Понятно, что с таким отношением к сборщикам и к избирательной кампании в целом шансы на допуск к выборам у «оппозиционных и независимых» стремятся к нулю. Именно поэтому, не желая тратить средства, они и прибегают к своему излюбленному оружию - заранее обвинять в любом своем поражении всех, кроме себя любимых.

Чем ближе будут выборы, тем чаще будут появляться в их соцсетях сообщения, что собрать подписи за оппозицию не получается и во всем виновата власть, установившая этот гигантский порог в 3%.

Задуматься о том, чтобы вместо публичных скандалов стоило бы хоть раз хорошо и грамотно поработать, времени и сил уже не хватит. Писать в соцсетях – и дешевле и менее трудозатратно.

Теги:
События: общество
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