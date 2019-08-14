«Оппозиционеры» Гудковы организовали подпольное коллекторское агентство для выбивания долгов в Подмосковье

В первой части своего расследования Федеральное агентство новостей рассказало о тайной империи Геннадия и Дмитрия Гудковых. Теперь издание публикует вторую часть материала, в которой подробно описывает преступный путь либеральной семейки, для которой мусорный рэкет, откаты на коллекторских заказах и госзакупках – это норма.

В новом расследовании ФАН рассказало об еще одном любопытном способе заработка семьей Гудковых на жителях Московской области. Так называемые защитники угнетенных, борющиеся с «кровавым режимом», будут выбивать долги из простых граждан.

Так, на сайте государственных закупок обнаружился любопытный тендер 2018 года на сумму в 500 миллионов рублей. Суть заключалась в найме специалистов, которые должны будут проводить судебную работу по взысканию задолженностей. Иными словами, речь идет о найме коллекторов.

Журналисты выяснили, что общая сумма, которую юристам предстоит взыскать, составляет порядка 4,3 миллиарда рублей. Данную услугу будут оказывать в Подмосковье. Никакой другой информации, в частности, к каким делам хотят привлекать юристов, в открытом доступе нет.

Примечательно и то, что ни в протоколе по рассмотрению заявок, ни в информации о закупках не указаны названия семи компаний, которые были допущены до конкурса на данных тендер. В Сети можно найти только их номера. Правда, через Фонд капитального ремонта ФАН смогло выяснить, какими же делами должны были заниматься юристы. Изучив список, стало понятно, что компаний, которые не были бы связаны с Геннадием Гудковым, среди участников нет.

Однако из-за разразившихся скандалов с мусором в 2018 году Фонд был вынужден отменить этот конкурс. Правда, это еще не самое интересное. По словам жителей Московской области, несмотря на отмененный конкурс, долги начали выбивать неизвестные лица. По словам источника Федерального агентства новостей, Гудковы не стали заморачиваться с официальным оформлением для своих бойцов-коллекторов, и теперь они выбивают долги в частности порядке, уходя от оплаты налогов и гласности.

Естественно, без контроля со стороны Федеральной службы судебных приставов взыскание задолженностей превращается в беспредел. То, что должникам иногда угрожают, заваривают двери и поджигают подъезды – побочный эффект от ведения такого «честного» бизнеса Гудковыми.

Отдел расследований Федерального агентства новостей и дальше продолжить разбирать преступные схемы оппозиционных деятелей. Как сообщает издание, в следующей части материала по Гудковым журналисты расскажут о том, как ручные коллекторы Гудкова избивали детей должников.