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Оппозиционер вынудил полицию перекрыть 2 февраля часть улиц в Москве

Антон Мельников
2 февраля, 2021 02:06
2 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 02:06
2 мин
Flickr
Flickr

ГУ МВД по Москве сообщило, что 2 февраля в районе Мосгорсуда будет ограничено движение по ряду улиц. Именно в это время в суде должно состояться слушание по делу оппозиционера Алексея Навального, которому могут заменить условный срок на реальный.

«ГУ МВД России по г. Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00.00 часов 02 февраля, улица 3 - я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 - с 09.00 часов 02 февраля, улица 1 - я Бухвостова от улицы 3 - я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09.00 часов 02 февраля», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в день перекрытия движения, в 11:00 в Мосгорсуде должно состояться заседание по замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Рассмотрение должно было пройти в Симоновском суде, но из-за большого повышенного интереса со стороны СМИ, было решено провести выездное заседание. В суд допустят только пишущих журналистов, которым была выдана аккредитация, передаёт Znak.com.

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Москва
Алексей Навальный
суд
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