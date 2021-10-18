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Оперштаб объявил каникулы в российском регионе из-за обострения эпидситуации с COVID
18 октября, 2021 14:30
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский регион объявил каникулы у школьников с 25 октября по 7 ноября. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.
На каникулы отправятся школьники Ивановской области, решил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Двухнедельный перерыв сделан, чтобы уменьшить социальные контакты между учащимися.
Зампред правительства области Ирина Эрмиш заявила ГТРК «Ивтелерадио», что учреждения дополнительного образования на тот же период перейдут на дистанционную работу. Очно будут заниматься только те ученики, кто готовятся к предметным олимпиадам.
В России пятый день рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 34 325 человек.
Заболеваемость начала расти со второй середины сентября.
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