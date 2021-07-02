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Люди
Оперштаб Башкирии между здоровьем людей и фольклориадой выбрал не первое
2 июля, 2021 18:41
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Фото: Flickr
Несмотря на третью волну пандемии региональный оперштаб Башкирии по борьбе с коронавирусом временно отменил требование на посещение ряда музеев исключительно вакцинированных людей. Причина тому - фольклориада. Она пройдет в Башкортостане с 3 по 10 июля.
Напомним, что необходимость предъявлять сертификат о вакцинации, ПЦР тест или же справку о наличии медотвода действует в регионе с 22 июня. Однако власти решили, что раз уж на мероприятие, как ожидается, прибудут порядка 60 тысяч туристов, этим ограничением можно и пренебречь. В список «избранных» попали пять крупных музеев, отмечает ТАСС.
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