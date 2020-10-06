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Общество
Оперативники ФСБ задержали военнослужащего за передачу секретных сведений Эстонии
6 октября, 2020 10:20
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Фото: ЦСН ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ произвели задержание российского военнослужащего, который вместе с братом передавал секретные сведения спецслужбам Эстонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Сообщается, что брат российского военнослужащего постоянно проживал на территории Эстонии. Операция по задержанию проводилась в Смоленске и Пскове. Оба задержанных заключены под стражу, сообщает телеграм-канал «RT».
Возбуждено уголовное дело по статье о Государственной измене.
Статья о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тыс. рублей.
Ранее ФСБ задержала в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по подозрению в госизмене.
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