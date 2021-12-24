Опека проверила семью 9-летней студентки МГУ после выходки ее папы
Семью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой проверили органы опеки. Этому предшествовала выходка ее папы - мужчина попытался прорваться на факультет и угрожал преподавателям после того, как дочь заставили сдавать экзамен в письменном виде, хотя ребенок готовился к устной форме проверки знаний.
Органы опеки не увидели угрозы жизни и здоровью девочки. Алисе и всей семье предложили бесплатную помощь психологов.
Оценить психолого-педагогическое состояние ребенка не удалось. Для этого нужно согласие родителей или решение суда, уточняет РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.
По ее словам, ребенок находится под вниманием команды уполномоченного с момента упоминаний в СМИ. Она отметила, что случай с Тепляковой неординарный. Омбудсмен опасается негативных последствий повышенного публичного внимания к ребенку.
Напомним, девочка в 8 лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Она учится на платной основе.