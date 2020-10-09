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ОПЕК ожидает резкого падения спроса на нефть со стороны развитых стран

Антон Мельников
9 октября, 2020 22:31
1 мин
d
Pixabay

Согласно докладу Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook, в странах с развитой экономикой ожидается значительное снижение потребления нефти.

Государства входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2022-2025 годах выйдут на уровень потребления нефти порядка 47 млн баррелей в сутки, а к 2045 году уровень потребления снизится до 35 млн баррелей в сутки. Такие уровни потребления прогнозируются в докладе.

Развивающиеся страны, наоборот, столкнутся с повышенным потребление энергоресурса из-за роста населения, более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса. Через 25 лет спрос на нефть там достигнет 74,3 млн баррелей в сутки, а статус крупнейшего импортера получит Индия, приводит мнение экспертов ОПЕК ФБА «Экономика сегодня».

темы
нефть
ОПЕК
потребление
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