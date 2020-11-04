ОПЕК обсуждает усиление сокращения нефтедобычи из-за пандемии

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Страны ОПЕК обсуждают усиление сокращения добычи нефти из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Как сообщил министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар, Россия, Алжир и Ирак предложили странам ОПЕК+ сохранить уровень сокращения добычи нефти в первые месяцы предстоящего года, чтобы избежать нового падения цен из-за сокращения спроса из-за второй волны коронавируса.

При этом страны ОПЕК даже обсуждают усиление сокращения нефтедобычи, сообщает «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, если в мире наступит вторая волна COVID-19, то падение мирового спроса на нефть в 2020 году составит около 9,06 млн баррелей в сутки, говорится в августовском отчете ОПЕК. Прошлый прогноз организации был на уровне 8,9 млн баррелей в сутки.