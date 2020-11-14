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Общество
Опасность для себя и для других: эксперт рассказал о тяжелом течении ковида
14 ноября, 2020 11:26
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Российский эксперт рассказал об особенностях тяжелого течения COVID-19. Люди в подобном состоянии могут быть опасны для окружающих.
Пациенты с тяжелом течением чаще всего имеют хронические заболевания, в том числе, нарушение кровообращение и работы имунной системы. Опасность для окружающих, по словам руководителя НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, обусловлена более активным выделением вируса.
Как сообщает gazeta.ru, эксперт связывает большое количество патогенов с более тяжелой нагрузкой на организм заражаемого.
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