Опасность для себя и для других: эксперт рассказал о тяжелом течении ковида

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Российский эксперт рассказал об особенностях тяжелого течения COVID-19. Люди в подобном состоянии могут быть опасны для окружающих.

Пациенты с тяжелом течением чаще всего имеют хронические заболевания, в том числе, нарушение кровообращение и работы имунной системы. Опасность для окружающих, по словам руководителя НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, обусловлена более активным выделением вируса.

Как сообщает gazeta.ru, эксперт связывает большое количество патогенов с более тяжелой нагрузкой на организм заражаемого.