Чем опасен нелегальный профсоюз Навального
Чем опасен нелегальный профсоюз Навального

Блогер Навальный разваливает медицину и наживается на россиянах через нелегальный профсоюз

Руководитель так называемого ФБК Алексей Навальный снова пытается незаконно заработать. В 2019 году он создал проект «Профсоюз Навального». Его целью является якобы помощь гражданам в повышении зарплат. На деле все обстоит совсем иначе: нововведение Навального мешает работать медицинским учреждениям. Но блогера не заботит, что гражданам его проект приносит только вред, ведь сам он получает с чужих бед хороший доход.

Несмотря на установленную Минюстом РФ регламентацию, Навальный не зарегистрировал свою организацию. Также он не стал информировать граждан о юридических нюансах деятельности профсоюза. Блогер снова нарушил закон и должен ответить за это. Такие вопросы рассматриваются в Генпрокуратуре, куда журналисты ФАН уже обратились.

Примечательно, что Навальный поддержал другой незарегистрированный профсоюз «Альянс врачей». Он призывал всех недовольных своей зарплатой медицинских работников обращаться именно туда.

Позже оказалось, что организатор «Альянса» Анастасия Васильева агитировала медработников устроить забастовку прямо на рабочем месте. Потом она ходила по медицинским учреждениям и проверяла, выполнили ли обратившиеся ее поручение.

Интересно, что сама Васильева владеет загородным домом в элитном коттеджном районе. Также она ищем домработницу, которой готова платить 35 000 рублей в месяц. Сама активистка получает 25 000 рублей. Это говорит о том, что у нее есть серьезный дополнительный заработок. Вероятно такой же, как и у Навального.

Теги:
События: общество
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