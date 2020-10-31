Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Опасающимся «ковидного» кашля может помочь нейросеть

Кирилл Савушкин
31 октября, 2020 18:03
1 мин
Photo
Flickr

Специалистам из США удалось научиться определять коронавирус по звуку кашля. Помогли вездесущие нейросети.

Алгоритму удается определить даже случаи, получившие название бессимптомных. Теперь ученые надеются создать приложение, чтобы помогать людям.

Еще до начала пандемии ученые искали способы использования нейросетей для распознавания особенностей кашля, недоступных человеческому уху. Тогда это задумывалось для определения пневмонии, астмы и даже болезни Альцгеймера.

«На звуки при разговоре и кашле влияют голосовые связки и другие органы, — приводит слова одного из участников исследования gazeta.ru. — Когда вы говорите, часть разговора похожа на кашель, и наоборот. Это также означает, что информацию, которую мы извлекаем из беглой речи, ИИ может получить из кашля — включая пол человека, родной язык или даже эмоциональное состояние. Так что мы подумали, почему бы нам не проверить, как все это работает по отношению к COVID-19».

К уже наработанной технологии авторы метода добавили большой массив данных, основанных на образцах кашля людей с подтвержденным COVID-19, в том числе и бессимптомным. Всего было получено порядка 200 тысяч образцов.

темы
США
COVID-19
нейросети
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!