Опасающимся «ковидного» кашля может помочь нейросеть

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Специалистам из США удалось научиться определять коронавирус по звуку кашля. Помогли вездесущие нейросети.

Алгоритму удается определить даже случаи, получившие название бессимптомных. Теперь ученые надеются создать приложение, чтобы помогать людям.

Еще до начала пандемии ученые искали способы использования нейросетей для распознавания особенностей кашля, недоступных человеческому уху. Тогда это задумывалось для определения пневмонии, астмы и даже болезни Альцгеймера.

«На звуки при разговоре и кашле влияют голосовые связки и другие органы, — приводит слова одного из участников исследования gazeta.ru. — Когда вы говорите, часть разговора похожа на кашель, и наоборот. Это также означает, что информацию, которую мы извлекаем из беглой речи, ИИ может получить из кашля — включая пол человека, родной язык или даже эмоциональное состояние. Так что мы подумали, почему бы нам не проверить, как все это работает по отношению к COVID-19».

К уже наработанной технологии авторы метода добавили большой массив данных, основанных на образцах кашля людей с подтвержденным COVID-19, в том числе и бессимптомным. Всего было получено порядка 200 тысяч образцов.