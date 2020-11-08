ООО «Моя оборона» — Владимир Путин всю неделю будет общаться с военными

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Владимир Путин запланировал плотное общение с военными в течение следующей недели. Президент обсудит судьбу оборонного комплекса страны.

Серия совещаний с руководством вооруженных сил может быть посвящена таким темам, как использование оборонных мощностей в гражданских целях.

Как сообщает сайт vesti.ru, помимо встреч с военными, Путин примет участие в дистанционном саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в форуме Агентства стратегических инициатив.