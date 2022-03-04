«Они просто пушечное мясо»: Украинка записала пронзительное обращение к российским женам и матерям
Супруга известного украинского боксёра Александра Усика Екатерина записала видеообращение к российским женщинам. Она призывает не отпускать мужчин в Украину, поскольку там они становятся «пушечным мясом».
«Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте, пожалуйста, своих мужчин, прячьте их куда-то. Потому что здесь [в Украине] они просто пушечное мясо. Просто мясо». – сказала Екатерина.
По её словам, в военных столкновениях уничтожают как российских, так и украинских солдат. При этом численность потерь среди солдат РФ значительна.
«Ребята, у нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат», — говорит девушка на видео.
Она также обращает внимание на данные о потерях, которые приводят официальные источники РФ. По её словам, действительности они не соответствуют.
«Россия говорит, что нет смертей российских практически, ну они минимальные. Ребят, ваших солдат гибнет столько, что просто…это не солдаты, это обычные люди. Это реально обычные люди, которые просто гибнут. Спасайте своих детей!», — заявляет Екатерина.