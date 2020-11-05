Она будет менее бурной: спрогнозирована третья волна коронавируса

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Третья волна COVID-19 может произойти в марте 2021 года, во время сезонного обострения респираторных заболеваний.

Как сообщил главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко, она будет менее бурной. По его словам, если к третьей волне появится вакцина, то эпидемия может закончится к июню следующего года.

Тем временем, больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом. На лечении находятся 957 человек, в отделениях реанимации — 191 пациентов, сообщает РБК.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о категории людей, которым вакцинация против коронавируса может не помочь. Ученый также пояснил, что эта проблема связана с трудностями в выработке антител.

По словам специалиста, разделить людей на конкретные группы по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям довольно сложно. Это может зависеть от особенностей организма человека.