«Он вообще никого не тренировал»: новую странность в российском хоккее объяснили
Новость о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России встретили с долей удивления. Несмотря на его продуктивные игры в НХЛ, есть вопросы к тренерскому опыту.
Об этом телеканалу «360» сказал заместитель главного редактора Sports.ru Алексей Белов. Он объяснил, что тренера с опытом игры в НХЛ лоббировал олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а предпосылки к назначению звучали в выступлении спортивного деятеля.
Но, как заметил журналист, таких тренеров в России мало.
«Это Зубов, у которого тренерский опыт не очень большой, Жамнов, у которого тренерский опыт, как выяснялось, просто ноль, он вообще никого не тренировал, Герман Титов, может быть», - сказал журналист.
Беда в том, что в России нет человека с опытом игры в НХЛ и тренерской работы. Несмотря на то, что Жамнов был суперзвездой хоккея, после окончания карьеры он не имел непосредственного отношения к спорту: бывший хоккеист работал менеджером или помощником в штабе сборной.
Ранее сообщалось, что на пост обсуждалась кандидатура бывшего главного тренера национальной команды Олега Знарка.