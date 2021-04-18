Он не любил синематограф? «Беларусьфильм» на грани банкротства

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Кинокомпания «Беларусьфильм» на грани банкротства. Финансовое положение на студии настолько плачевное, что она больше не может самостоятельно расплачиваться по кредитам, выплачивать зарплаты и платить штрафы по просроченным контрактам.

Для того, чтобы поправить положение, Минфин обязан выделить в ближайшее время «Беларусьфильму» ссуду на пять с половиной миллионов рублей.

Кинокомпания должна вернуть средства с 2023 по 2027 год - по 1,1 миллиона в год, пишет телеграм-канал Nexta.