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«Он дурак — этот заммэра?»: Жириновский оказался недоволен ужином с чиновниками в Сочи

Антон Мельников
13 мая, 2021 20:34
2 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 20:34
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем визите в Сочи, где он встретился с заместителем главы города. Политик остался недоволен, поскольку его пригласили на ужин и якобы заставили оплатить счёт. Об этом он заявил во время выступления на ежегодном отчете правительства в Госдуме Думе РФ.

По словам Жириновского, в Сочи его встретил заммэра и предложил поужинать.

«Заказывает (заммэра – прим.) там стол – 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил! Он дурак — этот заммэра?» — возмутился глава ЛДПР.

Жириновский добавил, что у него «питание лучшее в санатории», а чиновников, с которыми он ужинал, назвал «прощелыгами с юга», заставивших его платить за то, что его встретили.

«Это идиоты полные, это сумасшедшие больные люди», - заключил политик стоя на трибуне парламента.

На резкие слова Жириновского отреагировал депутат фракции ЛДПР от Сочинского округа Юрий Напсо. Он пояснил, что история, о которой рассказал глава партии, произошла семь лет назад. К нынешней же администрации города инцидент никакого отношения не имеет, передаёт Lenta.ru.

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ТЕГИ
ЛДПР
Владимир Жириновский
Сочи
Чиновники
Ужин
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