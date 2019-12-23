Омский бизнесмен подарил детям трёхэтажный коттедж

Подопечные благотворительного центра «Радуга» получат возможность проходить абилитацию в новом здании площадью триста квадратных метров, расположенном по адресу Кондратюка, 75 в «Долине нищих». Там планируется открыть Центр адаптации и поддержки семей с детьми-инвалидами.



- Мы выросли и в сказки больше не верим, а жизнь между тем доказывает: есть и во взрослой жизни место чуду, - рассказывает руководитель «Радуги» Валерий Евстигнеев. – Вам звонят и просят принять в дар шикарный трехэтажный особняк в престижном уголке Омска – это ли не чудо? Условие даритель ставит одно: использовать дом для облегчения мук и страданий неизлечимых детей. И добавляет маленькую просьбу: не обнародовать его имя. Это и есть чудо наших дней. Оно случилось с нами, и мы будем его продолжать. Поэтому, дорогие наши помощники, жертвователи, спонсоры, мы обращаемся к вам за помощью и снова призываем Вас быть вместе с нами в этом благом деле.





«Радуга» планирует организовать на Кондратюка, 75 послехосписное сопровождение подопечных, чтобы полученный эффект от курса абилитации в детском хосписе «Дом радужного детства» не терялся. По индивидуальной периодичности мамы с детьми будут посещать Центр адаптации и поддержки, чтобы откорректировать абилитационные программы, пройти обучение на курсах, поучаствовать в мастер-классах и других коллективных мероприятиях – и всё это в черте города.

К коттеджу прилагается полгектара земли, в здании есть бассейн, баня, сауна и фитобочка. Здание реконструируют с учётом специальных требований: в частности, винтовую лестницу заменят лифт и стандартный лестничный пролёт. На данным момент в здании перерабатываются интерьеры и фасад. Если у вас есть возможность помочь в реконструкции здания, звоните по телефону: 908-902.

Самый простой способ помочь подопечным Центра - отправить СМС на номер 3434 с текстом: ОМИЧ 500 (где 500 - любая сумма). Все средства будут направлены на помощь детям. А если вы отправите СМС на номер 3434 с текстом: РАДУГА 500 (где 500 - любая сумма), то вашу помощь получит детский хоспис «Дом радужного детства». А еще можно просто подписаться на ежемесячные пожертвования на сайте «Радуги».