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Омский Минздрав возглавил «приютивший» Навального главврач: несогласных множество

Кирилл Савушкин
8 ноября, 2020 15:29
1 мин
Photo
Flickr

Омские активисты вышли на сменяемый пикет к зданию регионального Министерства здравоохранения. Причиной стала крайне неоднозначная личность нового главы ведомства.

Александр Мураховский, до недавнего времени являвшийся главврачом омской больницы, получил известность после того, как в неё доставили в тяжелом состоянии оппозиционера Алексея Навального. Напомним, вскоре после этого родственники настояли на перевозке политика в Германию.

«Мураховский исчерпывающе себя зарекомендовал: на глазах всей страны цинично лгал родственникам Навального, общественности, исполняя преступные приказы. Единственное, в чем он преуспел, – так это в сокрытии информации», – приводит издание «Сибирь.Реалии» слова одной из участниц акции.

Протестующие, сменяя друга друга в одиночном пикете, выражали свое несогласие с новым назначением, считая его наградой за выполнение «политического заказа».

К настоящему моменту, правоохранители задержали троих пикетчиков, а заодно и прохожего без маски. Вопрос об основании подобных действий полицейские переадресовали пресс-службе.

темы
Минздрав
Омск
пикет
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