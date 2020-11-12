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Омский бизнесмен сломал врачу нос. Завели уголовное дело

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 17:30
1 мин
Фото: 7ya.ru
Фото: 7ya.ru

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 в Омске произошел резонансный случай. Бизнесмен накинулся на врача, в результате чего у последнего сломался нос.

Инцидент произошел вечером 29 октября. По данным следователей, в приемном отделении больницы 50-летний предприниматель ударил 34-летнего медика в лицо и ломал ему нос. Что послужило причиной такого поведения – неизвестно. В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщают, что в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины инцидента, действиям виновного лица будет дана юридическая оценка. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае таксист не давал проехать врачу, а затем сломал ему руку домкратом.

темы
Омск
больница
бизнесмен
врач
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