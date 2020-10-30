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Омские росгвардейцы «крышевали» наркодилеров

Марьям Ибрагимова
30 октября, 2020 11:59
2 мин
Фото: peepcity.ru
Фото: peepcity.ru

В Омске трое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии попались на взятке и хранении наркотиков. В управлении ФСБ сообщают, что подозреваемые «крышевали» наркодилеров.

По данным ведомства, росгвардейцы пообещали наркоторговцам, что не станут привлекать их к уголовной ответственности в том случае, если они будут платить им деньги. Как долго продолжалось подобное сотрудничество, в ФСБ не сообщают. Известно, что сотрудников вневедомственной охраны удалось задержать с поличным 23 октября – в этот день они как раз получали взятку от местного жителя, незаконного торговавшего наркотиками.

Кроме того, причастным к происходящему оказался командир взвода Росгвардии, в гаражном боксе которого было найдено свыше 70 грамм различных наркотиков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой» в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны. Начальника тоже не обошли стороной – возбудили дело по статье «незаконное хранение наркотиков в крупном размере». Им предъявлены обвинения. Двух силовиков заключили под стражу, командир взвода находится под домашним арестом, сообщат «Интерфакс».

темы
ФСБ
Росгвардия
взятка
наркодилер
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