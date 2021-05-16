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Омские медики волоком затащили мужчину в скорую помощь. Иначе поступить было невозможно

Сергей Михневич
16 мая, 2021 18:51
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 18:51
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Омске медики волоком затащили мужчину в машину скорой помощи. Им пришлось так поступить, так как пациент был в неадекватном состоянии и отказывался от помощи.

«Гражданин находился без брюк и нижнего белья на детской площадке в неадекватном состоянии. Местные жители вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада пыталась поместить мужчину в карету скорой, однако он выказывал агрессию и оскорблял медиков», — рассказали изданию «Подъем» в региональном Минздраве.

После того как мужчину усадили в скорую помощь, он назвал свой адрес и потребовал отвезти его домой. Прохожие отказались помогать медикам.

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