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Житель Омска заразил ВИЧ свою жену и двух дочерей

Сергей Михневич
17 января, 2021 14:53
2 мин
В Омске ВИЧ-диссидент заразил жену, сожительницу и маленьких дочек
Pixabay

В Омске ВИЧ-диссидент заразил жену, сожительницу и маленьких дочек. Как выяснили следователи, к медикам обратились две взрослые женщины, у них нашли ВИЧ. Подобная инфекция была обнаружена у обеих малолетних дочерей женщин. Как оказалось, у всех четырех был секс с одним взрослым мужчиной.

«Вызвали одну из потерпевших, пообщались и узнали, что ей на телефон поступил анонимный звонок. Звонила женщина, которая сначала поинтересовалась, не она ли является бывшей женой нашего фигуранта. Получив утвердительный ответ, звонившая посоветовала нашей потерпевшей сдать анализы на ВИЧ. По словам потерпевшей, получив ВИЧ-положительный результат, у нее, так сказать, екнуло материнское сердце, и она проверила дочку. Результат – положительный. Шок, а затем уже и мы подключились», – рассказал порталу «СуперОмску» подполковник юстиции Евгений Шелудков.

Как выяснили следователи, омич знал о положительном результате на ВИЧ-инфекцию еще с 2015 года, но считал, что абсолютно здоров. Теперь жителя Омска приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

темы
Россия
ВИЧ
Омск
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