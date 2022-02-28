Омбудсмен Москалькова: россиян отчисляют из европейских вузов из-за спецоперации РФ на Украине
После того как Россия начала спецоперацию на Украине, учащихся за рубежом граждан нашей страны стали отчислять из высших учебных заведений. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, в основном российских студентов перестали жаловать в вузах Запада: Франции, Чехии, Бельгии и других странах Европы. О текущей ситуации Москалькова уже сообщила главе Министерства науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. В настоящее время госслужащие размышляют, каким образом они могут защитить права учащихся, вынужденных страдать из-за украинского кризиса.
Помимо этого, омбудсмен заявила, что сейчас активно прорабатывается вопрос обеспечения права на образования студентов, прибывших из республик Донбасса в Россию. Вузы уже начали открывать для них свои двери, рассказала Москалькова в своем Instagram-аккаунте.