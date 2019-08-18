Оля-Конституция координировала незаконное шествие на Арбате по рации

Жители столицы этого практически не заметили, так как в акции принимало участие незначительное количество человек. Организация «Белый счетчик» вовсе постеснялась оглашать количество участников.

В этот день самой крупной акцией стало «шествие» группы подростков по центральным улицам, но оно тоже не увенчалось успехом. В нем поучаствовали около 20 молодых москвичей. Маленькое количество участников позволило определить координаторов этой акции.

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На кадры видео попал мужчина, который явно выделяется из массы подростков. Он является одним из организаторов этой «прогулки». Координатором была 17-летняя девушка Ольга Мисик, поддерживающая Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации в выборах в Мосгордуму из-за массовой проделки подписей. Прикрепленные к её одежде рация и микрофон являются неопровержимыми доказательствами её роли в этой провокационной акции.

Однако Оля Конституция и не скрывает того, что шла во главе толпы подростков и координировала их действия, о чем она сама и рассказала. По её словам, она почувствовала неладное, увидев спешащих за ними полицейских, и с целью избежать административного наказания спряталась в ювелирном магазине. Толпа, потерявшая лидера, растерялась, и тогда Мисик снова пришлось выйти на улицу.

Девушка была осведомлена, что её действия нарушают законы РФ, но разговаривая с полицейским решила сыграть в невинную провинциалку, которая не понимает причину такого внимания к своей персоне. В разговоре она противоречит своим же словам. Мисик говорит сотруднику правоохранительных органов про обычную прогулку с ребятами, а в своих социальных сетях называет их митингующими.

Попытка оппозиции провести незаконную акцию под видом прогулки подростков потерпела фиаско по вине юного координатора. Навальнисты любят использовать несовершеннолетних в своих целях, но на этот раз они прогадали, сделав ставку на неопытную девушку.

Основные организаторы столичных беспорядков вроде Алексея Навального и Дмитрия Гудкова планировали использовать юную девушку, из-за которой теперь в рассказы оппозиции о «гуляющих москвичах» вряд ли кто-то поверит.

Призывы к несанкционированным митингам проходят с середины июля. Однако в дальнейшем они переросли в реальное проведение акций с массовыми беспорядками. Наиболее активных координаторов и провокаторов удалось задержать. Среди них 22-летний безработный анархист Владислав Барабанов, организовывавший толпу 27 июля, 22-летний «случайный прохожий» Даниил Конон, прорывавший оцепление полиции и распылявший газ. Избежать судьбы более взрослых оппозиционеров, которые были задержаны полицейскими, Мисик помог лишь её возраст.