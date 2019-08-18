Оля-Конституция координировала незаконное шествие на Арбате по рации

В центре Москвы 17 августа представители несистемной оппозиции провели одиночные пикеты
Жители столицы этого практически не заметили, так как в акции принимало участие незначительное количество человек. Организация «Белый счетчик» вовсе постеснялась оглашать количество участников.
В этот день самой крупной акцией стало «шествие» группы подростков по центральным улицам, но оно тоже не увенчалось успехом. В нем поучаствовали около 20 молодых москвичей. Маленькое количество участников позволило определить координаторов этой акции.
На кадры видео попал мужчина, который явно выделяется из массы подростков. Он является одним из организаторов этой «прогулки». Координатором была 17-летняя девушка Ольга Мисик, поддерживающая Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации в выборах в Мосгордуму из-за массовой проделки подписей. Прикрепленные к её одежде рация и микрофон являются неопровержимыми доказательствами её роли в этой провокационной акции.
Однако Оля Конституция и не скрывает того, что шла во главе толпы подростков и координировала их действия, о чем она сама и рассказала. По её словам, она почувствовала неладное, увидев спешащих за ними полицейских, и с целью избежать административного наказания спряталась в ювелирном магазине. Толпа, потерявшая лидера, растерялась, и тогда Мисик снова пришлось выйти на улицу.
Девушка была осведомлена, что её действия нарушают законы РФ, но разговаривая с полицейским решила сыграть в невинную провинциалку, которая не понимает причину такого внимания к своей персоне. В разговоре она противоречит своим же словам. Мисик говорит сотруднику правоохранительных органов про обычную прогулку с ребятами, а в своих социальных сетях называет их митингующими.
Попытка оппозиции провести незаконную акцию под видом прогулки подростков потерпела фиаско по вине юного координатора. Навальнисты любят использовать несовершеннолетних в своих целях, но на этот раз они прогадали, сделав ставку на неопытную девушку.
Основные организаторы столичных беспорядков вроде Алексея Навального и Дмитрия Гудкова планировали использовать юную девушку, из-за которой теперь в рассказы оппозиции о «гуляющих москвичах» вряд ли кто-то поверит.
Призывы к несанкционированным митингам проходят с середины июля. Однако в дальнейшем они переросли в реальное проведение акций с массовыми беспорядками. Наиболее активных координаторов и провокаторов удалось задержать. Среди них 22-летний безработный анархист Владислав Барабанов, организовывавший толпу 27 июля, 22-летний «случайный прохожий» Даниил Конон, прорывавший оцепление полиции и распылявший газ. Избежать судьбы более взрослых оппозиционеров, которые были задержаны полицейскими, Мисик помог лишь её возраст.