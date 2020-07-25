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Олимпийский чемпион Александр Иваницкий обнаружен мертвым в лесу

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 11:55
1 мин
Photo
Flickr

После длительных поисков в подмосковном лесу было обнаружено тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого. Погибший также работал спортивным журналистом.

Поиски пропавшего осуществляли, помимо спасателей, волонтеры отряда «Лиза Алерт», обнаружившие тело.

Сообщается, что спортсмен отправился в лес за грибами, после чего не выходил на связь в течение нескольких суток. Его тело было обнаружено на поверхности воды, передает Telegram-канал «112».

темы
смерть
исчезновение
олимпийский чемпион
1 мин