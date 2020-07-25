Олимпийский чемпион Александр Иваницкий обнаружен мертвым в лесу

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После длительных поисков в подмосковном лесу было обнаружено тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого. Погибший также работал спортивным журналистом.

Поиски пропавшего осуществляли, помимо спасателей, волонтеры отряда «Лиза Алерт», обнаружившие тело.

Сообщается, что спортсмен отправился в лес за грибами, после чего не выходил на связь в течение нескольких суток. Его тело было обнаружено на поверхности воды, передает Telegram-канал «112».