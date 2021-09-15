Ольга Бузова мечтает поступить в аспирантуру истфака МГУ
Российская телеведущая, исполнительница современной эстрады, актриса МХАТа Ольга Бузова неожиданно проявила интерес к научной деятельности. Она объявила на своей странице в Instagram о намерении поступить в аспирантуру. Логичным решением было бы что-то в театральном вузе, однако Бузова не ищет лёгких путей – она выбрала исторический факультет МГУ.
Своё решение Ольга Бузова мотивировала интересом к сериалу «Историк», вышедшем на «ТВ-3». Из-за этого шоу Ольга Бузова стала «больше читать про историческую цикличность» и «влюбилась в историю как в предмет». Пребывая в восторженном состоянии от новых знаний, Ольга Бузова не забыла спросить о правильности своего выбора у подписчиков: «Что думаете?».
Мнения подписчиков разделились. Одни – поддержали рвение любимицы, а другие – раскритиковали. Были и те, кто вопрошал, откуда у Бузовой есть время на просмотр сериалов, а тем более, на учёбу в аспирантуре.
В конце августа Ольга Бузова раскритиковала телеведущего Владимира Соловьева.