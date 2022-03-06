Олег Тиньков: Я никогда не был в Кремле
Основатель «Тинькофф банка» разграничил понятия «олигарх» и «предприниматель».
Основатель TINKOFF на своей страничке в Instagram назвал себя «пенсионером, борющимся с онкологией».
Он уточнил, что никогда не был на приемах к Кремле и не имел дела с высокопоставленными государственными чиновниками. «Олигарх – это человек, заработавший деньги благодаря связям с государством и паразитирующий на госконтрактах», - написал Тиньков.
Предприниматель напомнил, что и он, и Сергей Галицкий заработали деньги с нуля и без какого бы то ни было сотрудничества с Кремлем, - сообщает «URA.RU».
Олег Тиньков также признал, что не может называться миллиардером, как в прошлом году, когда его состояние оценивалось в $4,7 млрд. После биржевых потрясений, связанных с началом спецоперации России на Украине и введения международных санкций, суммарный капитал Тинькова уменьшился до $820 млн.