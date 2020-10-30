Окно в Европу без регистрации и смс: пограничникам Ленобласти пришлось поработать

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Пограничникам Ленобласти удалось задержать двоих иностранцев без документов, намеревавшихся попасть на территорию Финляндии. О задержании смельчаков в Выборгском районе сообщили в региональном ФСБ.

Прорывавшиеся оказались выходцами из южноазиатской страны. Никаких документов с собой у них не было, а главной мотивацией являлись мечты о лучшей жизни.

«В беседе иностранцы признали свои намерения по незаконному пересечению границы в составе группы, мотивируя свое запланированное преступление плохим социально-политическим положением на Родине, а в страны ЕС намеревались отправиться в поисках лучших условий жизни», — сообшили представители пограничного управления Федеральной службы безопасности.

Как передает «Фонтанка», возбуждено уголовное дело в отношении неудавшихся перебежчиков.