Оклады не станут меньше нынешних? В РФ опробуют новую систему оплаты труда медиков

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Для работников сферы здравоохранения в России введут новую методику расчета зарплат. «Пилот» планируют запустить в семи регионах, он стартует в ноябре 2021 года.

Оклады медиков будут считать исходя из двух новых величин - с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности и коэффициента экономического развития региона.

Новые принципы расчетов гарантируют, что оклады не станут меньше нынешних.

Пилотный проект будет запущен в Москве, Севастополе, Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях. Эксперимент продлится до марта 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Методика расчета коэффициентов еще не разработана - она будет готова к августу. Наибольшие вопросы вызывает тот факт, что коэффициенты будут различаться в несколько раз в зависимости от региона при равном объеме работы.

Переход на новые принципы расчета зарплаты медиков возможен не ранее начала 2023 года. Будут учтены итоги эксперимента.