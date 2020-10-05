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Охота на детей: житель Амурской области открыл стрельбу на стадионе

Артем Денисов
5 октября, 2020 00:29
1 мин
оружие
Фото: pixabay.com/

Мужчину в Амурской области подозревают в стрельбе по детям из пневматики.

Инцидент произошел в Сковородино - подозреваемый выстрелил несколько раз из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним на территории спортивного стадиона.

На злоумышленника завели уголовное дело. Его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра. Правоохраниетли отмечат, что мужчина стрелял в воздух. Мотивы его поступка пока неизвестны.

темы
дети
стрельба
оружие
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