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Общество
Охота на детей: житель Амурской области открыл стрельбу на стадионе
5 октября, 2020 00:29
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Фото: pixabay.com/
Мужчину в Амурской области подозревают в стрельбе по детям из пневматики.
Инцидент произошел в Сковородино - подозреваемый выстрелил несколько раз из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним на территории спортивного стадиона.
На злоумышленника завели уголовное дело. Его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра. Правоохраниетли отмечат, что мужчина стрелял в воздух. Мотивы его поступка пока неизвестны.
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