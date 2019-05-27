Охота на цифры открыта
Охота на цифры открыта

Запретят ли банкам России размещать уличные табло с курсами валют

В России вступил в силу запрет банкам и отдельным пунктам обмена валют использовать внешние уличные табло с курсами. Отныне вся информация об условиях обмена долларов, евро и другой СКВ на рубли и обратно должна размещаться лишь внутри офисов, однако размещение такой информации допускается на витринах помещений банков.

Ранее право Центробанку устанавливать для кредитных организаций правила информирования клиентов о курсах валют утвердил глава государства, подписав в конце 2018 года закон о внесении поправок в законодательство о валютном регулировании и контроле. Официальное распоряжение о запрете внешних валютных табло ЦБ РФ опубликовал 23 апреля с отсрочкой вступления в действие на 30 дней, чтобы добросовестные учреждения успели его исполнить.

Всё для людей

Сама же инициатива запретить такую рекламу вышла из недр регулятора ещё в прошлом феврале. В самом Центробанке появление такой идеи объяснили исключительно заботой о людях.

«Мы как раз убираем табло с курсами, чтобы, обменивая валюту, гражданин не пострадал от рук мошенников. Как показывает практика, информацию о курсах обмена валют за пределами помещений чаще всего размещают незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы банка. Хотя банки, как правило, уже и сейчас размещают информацию на стендах внутри помещений», — пояснила в интервью «Комсомольской правде» (25 декабря 2018 года) глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Действительно рядовые россияне должны только выиграть от отсутствия уличных табло с курсами валют, ведь, как минимум, назойливой внешней рекламы станет гораздо меньше, считает первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал.  

«Банки же давно уже перевели всю информацию о своих услугах в интернет и мобильные приложения, — отметил эксперт в беседе с «Русской Планетой». — К тому же сейчас существует достаточное количество агрегаторов, консолидирующих и сортирующих информацию, в том числе и об обменных курсах. Поэтому отказ от наружных табличек — это лишь устранение рекламного рудимента, это сделает улицы чище».

Однако такое мнение в среде экспертов можно назвать скорее экзотическим — в большинстве своём реакцию лидеров общественного мнения можно назвать настороженной

Например, известный политик и глава общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман в своём Фейсбуке отметил, что запрет табло с курсами валют «символизирует фактическое возвращение к идеологическим практикам Советского Союза, о распаде которого так сожалеет президент».

Смекалка решает

Гозман уличает власти в том, что такая «технической» мера была ими выбрана лишь для того, чтобы граждане не изволили нервничать, наблюдая за падением рубля. «Для СССР и его вождей видимость всегда была важнее реальности, — пишет у себя политик. — Инвалидов войны сослали на северные острова, чтобы они не портили вид городов. Уже в вегетарианские времена главными врагами становились те, кто просто говорил правду о положении дел в стране».

Недоволен решением ЦБ оказался и известный своими левыми взглядами «красный» российский адвокат Дмитрий Аграновский:

«Предлагаю запретить табло с ценами на бензин и вообще любые табло с ценами, потому что они сами по себе могут подстрекать к акциям протеста», — иронично заметил он в своём Фейсбуке.

А популярный в среде патриотов блогер «Эль Мюрид», в миру Анатолий Несмиян, ставший настоящим летописцем «русской весны» в Крыму и Донбассе, постарался достучаться до Центробанка исключительно логикой.

«Нелегальный обменник — это по определению что-то незаконное, — обратил внимание публицист. — Вроде как если бы висела вывеска "Скупка краденого" или "Наркотики дешево. Широкий выбор" Предлагается бороться с ними запретом вывески. Подорвать, так сказать, преступность экономическими методами. Все остальные бессильны перед обменной мафией. А не проще было бы по этим самым вывескам как раз и находить преступников, если они не особо и скрываются?»

Про «особо не скрываются» точно не поспоришь. Более того, как узнали на днях журналисты «МК», уже появились и первые хитрецы, придумавшие вполне изящный, если не сказать изощрённый способ обойти новые правила. Корреспондент рассказала про интересно оформленный частный обменник валюты в районе станции метро «Калужская» в Москве.

У этого обменника есть внешнее табло, но на нём не отображены курсы валют — только значки доллара и евро, показывающие мимо смешащим прохожим, что в этом павильончике можно обменять эту валюту на рубли и обратно. А подойдя ближе, клиент упрётся в дверь, верхняя часть которой прозрачна и через неё уже горящими цифрами видно, что здесь почём

Теги:
Места: Россия
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