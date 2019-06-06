Охота на троллей

Весной нынешнего года сеть «взорвала» история 12-летней Таси Перчиковой из села Томсино под Псковом. Девочка написала президенту России Владимиру Путину электронное письмо, в котором как на духу описала скверные условия, в которых ей приходится жить со своей мамой — больничной санитаркой — на 12 тысяч рублей в месяц.

Тася написала, что в их селе власти закрыли единственную школу и ей приходится ездить на занятия в соседнюю деревню, а потому и помогать матери по хозяйству она не может. В конце письма девочка попросила главу государства подарить ей с мамой мотоблок и минитрактор для работы на огороде.

Этот мир сломался…

Не будем вновь смаковать все подробности той травли, что сама Тася и её мама натерпелись от односельчан, достаточно сказать, что преследовали «выскочку» не только в «оффлайне», но и в интернете, где вдруг появилось её обнажённое фото.

Про интернет оговорка важная, поскольку именно перешедшая в сеть травля нередко заставляет жертву сделать фатальный выбор и уйти из жизни. Слава Богу, девочка с мамой самые страшные моменты «сельского суда» перенесли достойно

Однако с «кибербуллингом» — травлей в сети — не каждому удаётся сразиться без потери разума, здоровья, а то и жизни. Как не удалось в 2011-м году справиться с этой напастью и жителю Сочи Владимиру Г. Началось с банального: любимая девушка не дождалась его из армии и встретила счастливого дембеля «в положении». На предложение признать нагулянного малыша Владимир ответил решительным отказом и не менее решительно заявил о разрыве отношений.

Отступать отвергнутая не стала и разработала коварный план мести. Создала в сети фейковый аккаунт Владимира, в котором представила его геем. Такую новость она довольно быстро распространила по всем его знакомым, поясняя, что де именно потому-то они и расстались. Девушка подошла к делу с большим «азартом», не поскупилась на армейские фотографии своего бывшего. От друзей Владимир в итоге и узнал, что он из армии вернулся «совсем другим человеком», их насмешки и колкости его совсем не радовали…

Следствие по факту доведения до самоубийства продолжалось год, «фейкмейкер» на скамье подсудимых пускала слезу и утверждала, что хотела лишь «позлить» своего бывшего

Вторая история — хорошая иллюстрация к тому, как даже закалённые муштрой мужчины не всегда готовы совладать с последствиями травли, тем более сопряжённой с позором для них. Что говорить о детях, становящихся объектами травли в соцсетях и решающих в итоге поискать себе новую землю.

О том, что государство должно защищать граждан от унизительных преследований в киберпространстве говорили на днях в Общественной палате РФ, там заседала рабочая группа по общественному контролю в Интернете. Общественники предложили ввести уголовную ответственность за травлю в сети, которая доводит своих жертв, особенно детей, до самоубийства.

Идея эта уже нашла поддержку в Госдуме: председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва сообщила журналистам, что предложение Общественной палаты о введении уголовной ответственности за «кибербуллинг» она полностью разделяет, и нижняя палата готова рассмотреть соответствующий законопроект.

Тюрьма или приставы?

По мнению адвоката коллегии «Меклер и партнеры» Анатолия Клейменова предложение законодателей вести в уголовный кодекс наказание за травлю в Интернете несовершеннолетних действительно имеет смысл.

«Я думаю, что определение виртуального обидчика и его поиск — абсолютно посильная задача для наших правоохранительных органов сегодня, — отметил юрист в беседе с «Русской Планетой». — Нет никакой проблемы в вычислении того, кто скрывается за тем или иным никнеймом в Интернете».

При этом Клейменов не поддержал идею преследования за сам факт «троллинга» взрослых людей, ведь, полагает он, в каждом таком враждебном или издевательском высказывании и без того может содержаться самостоятельный состав преступления — например, клевета или угроза жизни и здоровью, а порой и вовсе экстремистские призывы. Но часто сами обидные высказывания могут быть оформлены юридически аккуратно

«В таких ситуациях нужно использовать не уголовно-правовые механизмы, а с применением гражданского законодательства ставить вопрос об удалении и запрете чата или группы, в которых происходит травля определённого человека, — подчёркивает Клейменов. — К тому же в рамках уголовного производства в принципе сложно доказать, что именно из-за конкретного эпизода в сети человек перестал спокойно спать по ночам и его здоровье пострадало».

Кроме того, адвокат указывает на ещё одно обстоятельство: по своей природе «умный троллинг», каким бы неприятным он ни был для адресата, являет собой свободу выражения мысли, а это право каждого гражданина находится под защитой Конституции

Проблема навязчивости такого «интеллектуального» преследования, резюмирует эксперт, может решаться её «жертвой» либо путём полного игнорирования (не читать, покинуть недружественный ресурс, заблокировать виртуальное общение с обидчиком — «забанить»), либо, как вариант, прибегнуть к законному «праву на забвение», обязав интернет-ресурсы, в том числе поисковые сервисы, удалить у себя порочащую честь и достоинство информацию.