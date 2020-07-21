Ограничительные меры при второй волне коронавируса могут ужесточить

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В России, в период второй волны коронавируса, могут быть усилены противоэпидемические меры, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, вторую волну необходимо ждать осенью, когда наступит сезон гриппа. В результате этого, одна инфекция может наложиться на другую.

Как отметил Малеев, сегодня в России и других странах еще не закончилась первая волна пандемии, а «до затухания эпидемии далеко», пишет «Российская газета».

Как сообщалось, эксперты из Великобритании выделили шесть форм коронавируса, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.

Ученые проанализировали данные о симптомах 1600 пациентов в США и Великобритании. Как оказалось, наличие или отсутствие менее распространенных или редких симптомов может указывать на то, как тяжело в том, или ином случае будет протекать болезнь.

Для первой и второй формы коронавируса характерны симптомы гриппа. Третья форма сопровождается отсутствием кашля, но пациента мучает диарея, наблюдается отсутствие аппетита и повышенная температура тела.

Четвертая форма болезни протекает более серьезно: к основным симптомам добавляется чувство усталости. Пятая форма характеризуется болью в мышцах и спутанностью сознания.

При шестой форме для более половины заболевших требуется госпитализация из-за затрудненного дыхания, боли в груди и мышцах, а также спутанности сознания и усталости, сообщает «Рен ТВ».