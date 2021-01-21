Официально не продающиеся в России вакцины от коронавируса набирают обороты

Общество

Роскачество предупредило о мошенниках, продающих иностранную вакцину от коронавируса Pfizer и Moderna в интернете. Препараты не зарегистрированы в России, а злоумышленники пользуются недоверием россиян к отечественному препарату.

В Роскачестве рассказали, что вакцины Pfizer и Moderna не поставляются в Россию, и даже в случае приобретения препарата «никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество». На предупреждение обратил внимание телеканал «360».

Ситуацию с продажей импортных вакцин в интернете прокомментировал заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Он отметил, что иностранцы не покупают российскую вакцину, так как «хотят загнать свою».

«Люди у нас психически по-другому настроены: все, что за бугром, — все лучше, а все, что наше, — плохое... Есть летальные исходы на отечественные вакцины? Нет. А на зарубежные есть», - сказал Михаил Костинов.

Собеседник обратил внимание на условия хранения импортных вакцин, создать которые достаточно сложно - простого холодильника будет недостаточно. При неправильном хранении препарат потеряет свойства.

Ранее Минздрав России изменил условия хранения «Спутника V».