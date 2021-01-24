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Официальный аккаунт Олимпийских игр в Токио больше не доступен в Twitter

Сергей Михневич
24 января, 2021 11:24
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 11:24
1 мин
Pixabay
Pixabay

В Twitter больше не доступна японская редакция аккаунта оргкомитета Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Это произошло после распространения слухов о том, что Игры могут не состояться.

Однако официальные аккаунты оргкомитета в Facebook и Instagram на английском, французском, испанском, хинди и японском остаются доступны, как и страницы на японском, пишет Коммерсантъ.

Ранее сообщалось, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены из-за пандемии COVID-10.

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