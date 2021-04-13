Новости – Люди
Люди
Официальные лица Беларуси признали - третья волна коронавируса дошла до республики
13 апреля, 2021 15:55
1 мин
1 мин
Keystone Press Agency/Globallookpress
Третья волна коронавируса началась в Беларуси. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.
Сильного прироста числа заболевших, как во время предыдущих волн, нет, указала она.
«Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», - сказала Инна Карабан. Ее слова приводит БЕЛТА.
Она призвала к соблюдению мер профилактики, таких, как дистанцирование и ношение масок.
С 11 марта 2020 года в мире длится пандемия коронавируса. В Беларуси выявлен 336 881 случай коронавируса, скончались 2363 человека.
Ранее в Кремле ответили, насколько реальной считают третью волну коронавируса в России.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку