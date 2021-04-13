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Официальные лица Беларуси признали - третья волна коронавируса дошла до республики

Лилия Караева
13 апреля, 2021 15:55
1 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 15:55
1 мин
Пандемия
Keystone Press Agency/Globallookpress

Третья волна коронавируса началась в Беларуси. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

Сильного прироста числа заболевших, как во время предыдущих волн, нет, указала она.

«Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», - сказала Инна Карабан. Ее слова приводит БЕЛТА.

Она призвала к соблюдению мер профилактики, таких, как дистанцирование и ношение масок.

С 11 марта 2020 года в мире длится пандемия коронавируса. В Беларуси выявлен 336 881 случай коронавируса, скончались 2363 человека.

Ранее в Кремле ответили, насколько реальной считают третью волну коронавируса в России.

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Третья волна
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