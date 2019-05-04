Однопартийцы не поддерживают Максима Резника

Скандальный депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник коллегам по фракции «Партия Роста» малоинтересен. Главный редактор журнала «Русский мир» и член партии Георгий Бовт рассказал, почему не стоит обращать внимания на любителя марихуаны.

Журналист заявил, что большая часть членов «Партии Роста» Резника не знает, хоть он и входит в партийную фракцию в Заксобрании. Для «информационной повестки дня» похождения депутата также мало подходят.

Коллеги по фракции Резника не поддерживают. Он их разочаровал. Будущее депутата решится на политсовете партии, как сообщил его коллега Антон Любич. Во фракции парламентария считают «отработанным материалом».

Резник совершил порочащие партию поступки, создав вокруг себя негативный общественный резонанс. Курил, предположительно, марихуану и гашиш в общественных местах. Жильцы дома, в котором Резник проживает, опубликовали в интернете видеоролики с его курительными сеансами. Также на первомайском шествии депутат в наркотическом угаре устраивал провокации, вел себя неадекватно.

Коллеги по цеху и жители Северной столицы были возмущены поведением народного избранника, требуя, чтобы Резник сдал тест на наркотики. Депутат отказался, написав в социальных сетях, что не собирается бегать по врачам.

Отказ от прохождения медицинской экспертизы косвенно подтверждает наличие у депутата наркозависимости. Петербургский музыкант Стас Барецкий прокомментировал эту новость, отметив, что в прошлом неоднократно курил анашу с Резником на корпоративах. Видео у него есть.

Отказ Резника пройти медицинское освидетельствование объяснили и врачи-наркологи. Марихуана долго выводится из человеческого организма: если курить регулярно, то следы можно будет найти в течение 45 дней. При разовом употреблении процесс очищения занимает от двух до трех дней.

Поступок парламентария все осуждают. В Петербурге городские власти активизировали борьбу с запрещенными веществами, поэтому любовь Резника к анаше поставит крест на его политической карьере и идет вразрез с инициированной врио губернатора Александром Бегловым кампанией по борьбе с распространением наркотиков на улицах города и вовлечением молодежи в продажу и употребление.