Одного из провалившегося под лед ребенка унесло течением в Воронежской области

Общество

Три ребенка провалились под лед в Воронежской области.

Инцидент произошел в селе Гнилом. Одного из них унесло течением.

Двое смогли выбраться из воды самостоятельно. В настоящее время ведутся поиски еще одного несовершеннолетнего, сообщает РИА «Новости».

В декабре прошлого года в Северной Осетии двое мальчиков 13 и 14-лет отправились кататься на санках и перестали выходить на связь. Многочасовые поиски привели к телам школьников на дне озера недалеко от села.

По предварительным данным, они провалились под лёд и утонули.