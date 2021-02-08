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Одного из провалившегося под лед ребенка унесло течением в Воронежской области

Артем Денисов
8 февраля, 2021 05:09
1 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 05:09
1 мин
лед
Фото: vkontakte.ru

Три ребенка провалились под лед в Воронежской области.

Инцидент произошел в селе Гнилом. Одного из них унесло течением.

Двое смогли выбраться из воды самостоятельно. В настоящее время ведутся поиски еще одного несовершеннолетнего, сообщает РИА «Новости».

В декабре прошлого года в Северной Осетии двое мальчиков 13 и 14-лет отправились кататься на санках и перестали выходить на связь. Многочасовые поиски привели к телам школьников на дне озера недалеко от села.

По предварительным данным, они провалились под лёд и утонули.

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