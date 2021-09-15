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Люди
Одним из самых влиятельных людей года стал главный враг Владимира Путина
15 сентября, 2021 19:07
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Скриншот time.com
Журнал Time включил оппозиционного политика Алексея Навального в список самых влиятельных людей 2021 года.
Политик попал в лист «Кумиров», среди которых американская певица Бритни Спирс, теннисистка из Японии Наоми Осака, а также принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Сопроводительный отзыв в журнале о Навальном написал шахматист и политический деятель Гарри Каспаров. Он отметил, что оппозиционер вернулся в Россию после покушения на убийство и был арестован несмотря на повышенное общественное внимание.
«Последовавшие протесты в его поддержку были жестоко подавлены, а этим летом суд объявил его политические и антикоррупционные организации вне закона, назвав их экстремистскими», - цитирует Каспарова Telegram-канал «Карточный Домик: Европа».
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