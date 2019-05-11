Одиозный депутат Резник пытался стать наркокурьером

Вчера, 10 мая, депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник вернулся со своей женой из Чехии. Сотрудники таможенной службы аэропорта «Пулково» произвели обыск вещей парламентария, замеченного ранее в употреблении наркотических веществ.

За границу Резник летал, надеясь пересидеть там разгоревшийся скандал. Соседи депутата по лестничной площадке сняли на видео, как он курит марихуану на общем балконе дома. Позже в сети появились новые доказательства его пристрастия к наркотическим веществам. Так, Telegram-канал «Неалбин» опубликовал видеозапись с участием депутата. На ней отчетливо видно, как он курит очередной «косяк». Журналистам ФАН и вовсе удалось приобрести на Avito куртку депутата, на которой в ходе экспертизы были найдены следы запрещенных веществ.

Любопытен тот факт, что куртку Резника продала его супруга Ксения Казарина. Мало того, что она подставила мужа, так она еще и усугубила ситуацию, написав в соцсетях гневный пост с угрозами в адрес журналистов.

Также Казарина отметила, что после возвращения в Северную столицу сотрудники таможенной службы весьма тщательно осмотрели их багаж.

Журналисты ФАН попытались узнать, почему Резника обыскивали с особым пристрастием. Как стало известно от источника в правоохранительных органах, это стандартная процедура. Таможенники всегда тщательно проверяют людей, замеченных в употреблении наркотических веществ.

Тем более, Резник с супругой вернулись из Чехии, где, как известно, «легкие» наркотики находятся практически в открытом доступе. Чтобы купить пакетик травы в пражской аптеке достаточно иметь при себе направление от врача. А сам документ легко приобрести на каждом углу у представителей местных банд. Туристы-наркоманы нередко рискуют и пытаются провезти партии для личного употребления с собой на родину. Резник с супругой могли попытаться провернуть этот трюк.

Чета Резников надолго вписали свои имена в «черный список» правоохранительных органов. Они будут подвергаться тщательному досмотру при каждой поездке за границу.