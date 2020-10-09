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Один из руководителей банка «Траст» лишился доверия и отправился под арест

Кирилл Савушкин
9 октября, 2020 20:17
1 мин
Photo
Flickr

В Москве суд вынес рещение об аресте исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В пятницу, 9 октября, Пресненский суд огласил следующее решение: «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября».

Михаилу Хабарову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

темы
суд
банк
арест
мошенничество
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