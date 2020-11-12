Одесскую киностудию ограбили. Украли барельеф маршала Георгия Жукова

фото: Минобороны РФ

Злоумышленники похитили барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова из Одесской киностудии. Мотивы похитителей пока не известны.

Сотрудникам полиции удалось задержать трех подозреваемых на автомобиле. Другие грабители, сопровождавшие машину, скрылись. Следственные действия продолжаются, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что украинские власти готовятся ввести секторальные санкции против Никарагуа. Такое предложение рассматривается в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В Киеве считают открытие в Крыму диппредставительства Никарагуа противоправными действиями и хотят ввести санкции. Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких ограничительных мер против центральноамериканской страны.